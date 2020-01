Msze święte, Sokołów Małopolski. Adresy kościołów i godziny mszy w Sokołowie Małopolskim

MSZA ŚWIĘTA

Msza święta niedzielna to święto dla wszystkich katolików. Dla osób wierzących to wyjątkowy dzień, kiedy wspominają zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To także pamiątka jest życia i męczeńskiej śmierci na krzyżu. To właśnie dzień przed nią, podczas ostatniej wieczerzy, Jezus miał ustanowić eucharystię. Dlatego też osoby wyznające wiarę w Jezusa Chrystusa mają obowiązek uczestnictwa w mszy świętej w każdą niedzielę i święta nakazane.