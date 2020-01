Msze święte Dynów. Godziny mszy świętych i kościoły w Dynowie

Msza święta to powinność każdego katolika. Msze dla osób wyznających chrześcijaństwo są obowiązkowe w święta nakazane oraz w niedziele. I o ile czasem msza to dla niektórych tylko "klepanie formułek", o tyle - jak widzimy to w filmie "Boże Ciało" niektórzy są naprawdę predystynowani, by słowami trafić do wiernych.

Najważniejszym elementem podczas mszy jest przyjmowanie komunii świętej. Przyjęcie komunii daje nam oczyszczenie z grzechów lekkich, jest swego rodzaju duchowym pocieszeniem i pozwala na pojednanie z Bogiem.

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim

J 6, 56

Oto lista kościołów katolickich i parafii w Dynowie wraz z godzinami mszy świętych

Niżej znajdziecie listę kościołów w Dynowie wraz z godzinami mszy świętych oraz nabożeństw.