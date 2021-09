MPWiK Rzeszów rozbuduje oczyszczalnię ścieków do 2027 roku. To z uwagi na rozwój miasta

- Na przykład nowy zbiornik retencyjny ścieków surowych powinien powstać bo w przypadku gwałtownych opadów deszczu napływ ścieków do oczyszczalni jest zbyt duży. Powstają wtedy kłopoty z właściwym ich oczyszczeniem. Chcemy wszystkie ścieki oczyszczać zgodnie z dyrektywami. Krótko mówiąc chcemy retencjonować ścieki po to by utrzymać jakość pracy oczyszczalni. Inną planowaną inwestycją jest montaż nowych kogeneratorów służących do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Nasze obecne kogeneratory pracują już prawie 20 lat. Wymagają kosztownych napraw i remontów. Nowe są sprawniejsze, mniejsze i tańsze w eksploatacji