MPWiK kończy budowę nowego zbiornika na wodę pitną na osiedlu Pobitno [ZDJĘCIA]

- Duży zbiornik wybudowano w dobrym miejscu, na osiedlu Pobitno – wyjaśnia Grzegorz Liszcz z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie. – O położeniu zdecydowały dwa czynniki. Pierwszy taki, że jest to wzniesienie i zbiornik będzie zasilał niższe rejony miasta w wodę. Po drugie, jest to nasz teren. Posiadamy na nim już dwa starsze zbiorniki – mówi Grzegorz Liszcz.

MPWiK ma na terenie Rzeszowa 18 zbiorników do magazynowania wody pitnej o łącznej pojemności 38 tys. 600 m sześciennych. Po oddaniu do użytku 19 zbiornika pojemność rzeszowskich magazynów wody zwiększy się do 53 tys. 600 metrów sześciennych. Taki zapas wystarczy, w razie poważnej awarii, na zaopatrzenie w wodę pitną na blisko dwie doby.

Rzeszów korzysta z dwóch ujęć wody z Wisłoka o łącznej wydajności 84 000 m sześciennych na dobę. Zapotrzebowanie na wodę pitną w Rzeszowie jest szacowane na około 30 000 metrów sześciennych na dobę.