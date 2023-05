Motorowerzysta uszkodził radiowóz, a motocyklista nie zatrzymał się do kontroli

Motorowerzystą był 23-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego. Funkcjonariusze ustalili tożsamość drugiego mężczyzny. Okazał się nim kuzyna 23-latka, który po niedługim czasie pieszo wrócił na miejsce. 17-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego przyznał, że motocykl ukrył w lesie. Młody mężczyzna tłumaczył, że nie zatrzymał się do kontroli, bo nie miał prawa jazdy. Ponadto jego cross w ogóle nie został zarejestrowany, nie miał aktualnego przeglądu technicznego oraz obowiązkowego ubezpieczeni.

W momencie, gdy motorowerzysta podjeżdżając do radiowozu, rozłożoną stopką uderzył w oponę pojazdu, rozrywając ją. W związku z tym policjanci nie mogli podjąć pościgu za kierowcą crossa.

Funkcjonariusze postanowili to sprawdzić. Przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych, dali sygnał do zatrzymania się. Motorowerzysta bez kasku zatrzymał się, drugi przyspieszył i zaczął uciekać.

17-latek jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

Kierujący motorowerem za brak kasku ochronnego otrzymał pouczenia, a za spowodowaną kolizję z udziałem radiowozu został ukarany mandatem.