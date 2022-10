Mnóstwo pięknych kamieni, minerałów i niepowtarzalna biżuteria w Hali na Podpromiu w Rzeszowie Urszula Sobol

Niepowtarzalne wyroby jubilerskie, kolczyki, bransolety, pierścionki, naszyjniki, korale oraz półprodukty do tworzenia biżuterii, a także piękne kamienie i minerały można kupić w hali Podpromie w Rzeszowie. Do jutra trwają tam Międzynarodowe Targi Biżuterii i Minerałów. Zobaczcie, jakie perełki czekają tam na Was!