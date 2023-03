Mnóstwo ludzi na Międzynarodowej Wystawie i Giełdzie Biżuterii i Minerałów. Zobacz, co można tam kupić Urszula Sobol

W Hali Podpromie przy ul. Podpromie 10 w Rzeszowie trwa Międzynarodowa Wystawa i Giełda Biżuterii i Minerałów, na której prezentowane są fascynujące minerały z całego świata, skamieniałości sprzed milionów lat, meteoryty, kamienie szlachetne, niepowtarzalne wyroby jubilerskie, kolczyki, bransolety, pierścionki, naszyjniki, korale oraz półprodukty do tworzenia biżuterii. Wystawa jest czynna w sobotę, 11 marca do godz. 18 i w niedzielę, 12 marca od godz. 10 do 18. Warto się wybrać!