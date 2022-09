Młodzieżowy Dom Kultury zachęca do udziału w konkursie fotograficznym. Termin nadsyłania prac 26 września

- Zapraszamy do udziału w Konkursie fotograficznym dla dzieci i młodzieży z Rzeszowa, organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Mobilności

- zachęcają organizatorzy konkursu.

Hasło przewodnie tegorocznej kampanii to: „LEPSZE POŁĄCZENIA”

- Hasło to ma na celu podkreślenie i wspieranie relacji między ludźmi i miejscami, co z kolei zapewnia transport publiczny. Pięć filarów „Lepszych połączeń” to: Ludzie, Miejsca, Pakiety, Planowanie i Polityka