Młodzież z Zimbabwe, Gambii czy Nigerii dołączyła do grona studentów rzeszowskiej WSIiZ

- Pochodzę z Zimbabwe. Mama poleciła mi Polskę i okazało się, że to dobry wybór. Podoba mi się rozmiar WSIiZ. Nie jest to typowy ogromny uniwersytet kampusowy, ale ma zaawansowane zaplecze edukacyjne i niesamowity personel - mówi Joey Gora, student kierunku Programming. - Wiem, że branża IT w Polsce rozwinęła się i jestem pewien, że studia znacznie poprawią moją pozycję na rynku pracy. Po studiach planuję pracować w różnych częściach świata.

Loay, student International Business Management pochodzi z Palestyny. - Chciałem studiować w Europie a WSIiZ zaoferował program, którego szukałem. Studia za granicą niosą ze sobą wyzwania związane z życiem w innym kraju, pozwalają lepiej zrozumieć świat. Ludzie tutaj są bardzo przyjaźni i pomocni. Odkąd przyjechałem nigdy nie czułem się zagubiony. Miasto jest bezpieczne, wszyscy mówią po angielsku. Chciałbym skończyć studia tutaj na WSIiZ i znaleźć pracę w firmie, w której będę mógł dalej się uczyć i doskonalić, najlepiej gdzieś na Bliskim Wschodzie.