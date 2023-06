Młodzież z I LO w Rzeszowie, stowarzyszenie Ekoskop i rzeszowski MPWiK zasadzili dęby

MPWiK – zasada, że każdy skrawek wolnego terenu na działkach należących do spółki warto przeznaczyć pod zieleń, gotowość do działania i logistyka

Młodzież - zapał, głębokie przekonanie o słuszności działania, wielkie zaangażowanie, ręce do pracy i głód wiedzy na tematy biologiczne.

Taki zestaw kompetencji musiał oznaczać jedno – sukces

Na terenie należącym do spółki w okolicy zbiorników na wodę zdatną do picia na osiedlu Pobitno w środę przed południem spotkali się uczniowie z I LO w Rzeszowie, przedstawiciel stowarzyszenia EKOSKOP Mirek Ruszała oraz przedstawiciele rzeszowskiego MPWiK.

Mirek Ruszała dostarczył na miejsce sadzonki dębów szypułkowych, odpowiednią ilość kompostu oraz narzędzia. Geodeci z MPWiK wyznaczyli miejsca, w których można było posadzić drzewa, a pracownicy działu sieci wysłali na miejsce beczkowóz z wodą niezbędną do podlewania sadzonek. Praca ruszyła kiedy na miejsce dotarli uczniowie I LO. Instruktażu jak skutecznie posadzić drzewa, jak wykopać odpowiedni dołek jak go wypełnić udzielił Mirek Ruszała. Długo i barwnie opowiadał o dębach, które sadzono, nawiązywał do polskich tradycyjnych drzew, które znalazły swoje ważne miejsce w literaturze.