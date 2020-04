Młodzi rzeszowianie stworzyli aplikację do zamawiania jedzenia

fot. Konrad Kozłowski/ Polska Press

W czasie pandemiii koronawirusa opuszczanie naszych czterech ścian jest niebezpieczne. Wychodzić zresztą możemy tylko na zakupy, do pracy ewentualnie w celach rekreacyjnych. Zanim jednak do tego sklepu wejdziemy, musimy swoje odstać w długiej kolejce. Młodzi rzeszowianie znaleźli na to odpowiedź. Stworzyli aplikację, dzięki której nasze zakupy znajdą się przed naszymi drzwiami, a my nie będziemy musieli ruszać się z domu.