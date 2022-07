Młody projektant z zespołem Downa podarował swoją suknię Pierwszej Damie [ZDJĘCIA]

14 lipca dwudziestoczteroletni Szymon, wraz ze swoją mamą Danutą Łuszczki, Gabrielą Tomaka–Ząbek, projektantką mody, która pomogła zrealizować jego dotychczasowe projekty, związana ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, Bogusławą Wybraniec oraz Kamilem Zalewskim, zwycięzcą licytacji sukni Szymona, spotkali się z Panią Prezydent.

-Bardzo mi zależy na tym, by osoby z niepełnosprawnościami mogły rozwijać się i spełniać marzenia. Cieszę się, że odnalazłeś w sobie talent i siłę do dążenia do celu, a także że spotkałeś na swojej drodze tak wielu cudownych ludzi, którzy bezinteresownie zechcieli wesprzeć te marzenia – mówiła Pierwsza Dama, zwracając się do swojego Szymona.