Miłość i Śmierć. Felieton Stanisława Dłuskiego

Pojęcie „cywilizacji śmierci” czy „kultury śmierci” pojawiło się dawno u takich myślicieli jak Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Jan-Paul Sartre czy Emil Cioran. Jan Paweł II w encyklikach „Centessimus annus” (1991) czy „Evangelium vitae” (1995) wskazuje na źródło tej „kultury śmierci”, jest to efektem – czytamy – „sceptycznej postawy wobec samych fundamentów poznania i etyki”, dlatego dzisiaj coraz trudniej „zrozumieć w pełni sens istnienia człowieka”. Tam, gdzie gubimy sens i cel życia wszystko staje się możliwe, negacja wszelkiego sytemu wartości obnaża nihilizm XX i XXI wieku. Dotyczy to zarówno Wschodu, jak i Zachodu. Nawet jeśli utrzymujemy rytuały religijne, świąteczne, to jednak nie ma w tym pogłębionej duchowości, skupienia się nad Słowem, Prawdą, drugim człowiekiem. Istotą staje się stół obficie zastawiony, prezenty i życie w świecie wirtualnym.