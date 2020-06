Milionowe inwestycje w Parku Naukowo-Technologicznym Rzeszów-Dworzysko. Powstanie 400 nowych miejsc pracy

Nowe inwestycje wybudowane zostaną dla firm: Phoenix Contact E-Mobility oraz DB Schenker. Phoenix Contact E-Mobility to część grupy Phoenix Contact - światowego lidera innowacyjności w dziedzinie automatyki przemysłowej oraz elektrotechniki, który dociera ze swoimi rozwiązaniami do ponad 100 krajów, zatrudniając na całym świecie łącznie ok. 18 000 osób.

W „Dworzysku” firma będzie m.in. produkować nowoczesną technologię ładowania samochodów elektrycznych, a wyprodukowane podzespoły eksportowane będą do ponad 10 krajów Europy Zachodniej.

Zakład zostanie wybudowany na powierzchni ok. 15 tys. m kw. Koszt całej inwestycji: 11,5 mln euro. Obiekt zostanie oddany do użytku na przełomie 2020 i 2021 r. Pracę znajdzie tutaj ok. 330 osób.