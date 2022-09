Mieszkańcy wreszcie doczekali się remontu. Dobiega końca rozbudowa ulicy Zygmunta I Starego

Mieszkańcy tej części osiedla Wilkowyja długo musieli czekać na przebudowę i poszerzenie ulic. Po wybudowaniu tam dużego gmachu Archiwum Państwowego pomiędzy domkami jednorodzinnymi, ich mieszkańcy wielokrotnie zwracali uwagę na potrzebę remontu i poszerzenia ulic. Bo na wąskich uliczkach osiedlowych nie mogły się minąć samochody, a rzeszowianie od lat narzekali na wzmożony ruch samochodów i tragiczny stan nawierzchni. O sprawie wielokrotnie pisała lokalna prasa.

Na nowej jezdni ułożona została już ostatnia – ścieralna warstwa nawierzchni. Równie zaawansowane są prace przy budowie chodników, ścieżki rowerowej i zjazdów. W całości przebudowana jest już kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz sieć gazowa. Wybudowano także oświetlenie ul. Zygmunta I Starego na odcinku od ul. Olbrachta do ul. Królewskiej.

Do zakończenia budowy pozostały jeszcze drobne prace, polegające m.in. na oznakowaniu ulicy, posprzątaniu, uporządkowaniu terenu. Inwestycja ma być gotowa na przełomie września i października, czyli ok. pół roku szybciej niż pierwotnie zakładano - informuje Urząd Miasta Rzeszowa.

W ramach tego zadania rozbudowano odcinek drogi o długości ponad 700 metrów, poszerzono go do sześciu metrów, powstały obustronne chodniki, ścieżka rowerowa. Zamontowanych zostało 21 słupów oświetleniowych z oprawami typu LED. Koszt inwestycji to ponad 4,8 mln zł.