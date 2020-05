Mieszkańcy gminy Tyczyn chcą dołączenia do Rzeszowa. Tadeusz Ferenc nie wyklucza takiej opcji

Pogwizdów Nowy i gmina Krasne mogą za niespełna rok dołączyć do Rzeszowa. To jednak nie jedyne opcje poszerzenia miasta, bo część mieszkańców gminy Tyczyn chce przyłączenia do stolicy Podkarpacia. Co na to prezydent Tadeusz Ferenc?

Wniosek o zmianę granic miasta od stycznia 2021 roku rzeszowscy radni uchwalili podczas marcowej sesji. Na podstawie wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych w mieście zawnioskowali o włączenie w granice Rzeszowa wsi Pogwizdów Nowy z gminy Głogów Małopolski, Racławówka Doły z gminy Boguchwała i Malawa z gminy Krasne. W tych sołectwach poparcie dla pomysłu włączenia dla miasta od lat jest największe. Wojewoda Ewa Leniart pozytywnie zaopiniowała tylko włączenie do miasta Pogwizdowa Nowego i taka zmiana od nowego roku jest najbardziej prawdopodobna. Cała gmina lepsza niż pojedyncze wioski Podczas konferencji prasowej wojewoda zaznaczyła, że zamiast wnioskować o włączanie pojedynczych sołectw, miasto powinno dogadać się z gminą Krasne i złożyć wniosek o połączenie z nią całą. Prezydent Tadeusz Ferenc jest zainteresowany takim rozwiązaniem tym bardziej, że w przypadku zgodnego łączenia gmin nowo powstałej jednostce przysługuje około 100 mln zł ministerialnego bonusu. Rozmowy w sprawie połączenia gmin mają być prowadzone w tym roku, a wniosek w tej sprawie Rzeszów chciałby złożyć wiosną przyszłego roku. Okazuje się, że Krasne nie jest jedynym kierunkiem możliwego powiększenia miasta. Na biurko prezydenta wpłynęło właśnie pismo z gminy Tyczyn. Jej mieszkaniec proponuje Tadeuszowi Ferencowi, aby ten zastanowił się nad powiększeniem miasta w kierunku południowym. Wskazuje, że miasto włączyło już z gminy Tyczyn Białą, Budziwój i Matysówkę. – Czy nie planuje pan zacząć baczniej przyglądać się pozostałym miejscowościom – Borkowi Staremu, Kielnarowej, Tyczynowi i Hermanowej? Do dwóch z nich jeżdżą już autobusy komunikacji miejskiej. Kieruje pn ciągle wzrok w stronę Malawy i Krasnego, a według moich informacji byłaby duża szansa włączyć całą gminę Tyczyn do Rzeszowa. Wielu naszych mieszkańców tego właśnie oczekuje – pisze w liście do prezydenta mieszkaniec. I wskazuje, że Tyczyn ma ogromny potencjał, wynikający m.in. z wysokiej liczby mieszkańców, dużego wskaźnika zalesienia, czy świetnej infrastruktury, począwszy od dróg, na kanalizacji i szybkim Internecie skończywszy. - Mamy tez sporo terenów, które nadają się na inwestycje w zakłady pracy, czy nowe osiedla mieszkaniowe. Włączając nasze miejscowości zyskuje pan ogromną przestrzeń z szybkim dojazdem do centrum miasta. A z Kielnarowej i Borku Starego są piękne widoki na Rzeszów, do którego jedzie się zaledwie 15 minut. Polecamy odwiedzić naszą gminę i zastanowić się nad tym kierunkiem rozwoju miasta. Mieszkańcy są zainteresowani taką zmianą, co zwiększyłoby jednocześnie nakłady na inwestycje w naszej okolicy – proponuje autor listu. W ratuszu przekonują, że dalsze powiększanie Rzeszowa jest jednym z priorytetów prezydenta na kolejne lata. I wyliczają, że od 2006 roku miasto włączając kolejne sołectwa powiększyło swoje terytorium o 136 procent, a liczba ludności wzrosła w tym czasie o 35 tysięcy osób. W tej chwili w mieście jest już ponad 194 tysiące zameldowanych mieszkańców, a cel minimum to 200 tysięcy osób. Co z gminą Tyczyn? - Prezydent chce, aby miasto dalej rosło i interesuje go każdy kierunek, bo nowe tereny to kolejne możliwości rozwoju Rzeszowa – mówi Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa. Przekonuje, że w pierwszej kolejności Rzeszów chce połączenia z gminą Krasne, co popiera m.in. wojewoda. – Ale Tyczyn także nas interesuje i analizujemy tę sprawę. Tym bardziej, że sami mieszkańcy są zainteresowani włączeniem do miasta – mówi Maciej Chłodnicki.