Miesiąc szkolny – testowanie ekspozycji Podkarpackiego Centrum Nauki "Łukasiewicz"

Rezerwacja i ceny biletów podczas akcji „Miesiąc szkolny”

Przestrzeń ekspozycji dostępna będzie dla odwiedzających centrum bez ograniczeń i bez wytyczonej ścieżki zwiedzania. Podstawowym założeniem jest to, że odwiedzający mogą korzystać z poszczególnych eksponatów według swoich preferencji i zainteresowań, samodzielnie uruchamiając wybrane przez siebie eksponaty i odkrywać przedstawione przez nie naukowe fakty lub doświadczenia. Na przestrzeni ekspozycyjnej obecni będą pracownicy centrum – edukatorzy, których zadaniem będzie czuwać nad eksperymentowaniem i użytkowaniem eksponatów, pomagać w przypadku konieczności i podpowiadać na co warto zwrócić uwagę oraz odpowiadać na ewentualne pytania.

Rezerwacja biletów na testowanie ekspozycji jest możliwa za pośrednictwem strony www.pcn.org.pl. Zapisy na kolejne dni testowania ekspozycji będą uruchamiane ok. tygodnia przed datą zwiedzania. Ustalono promocyjną cenę biletu w wysokości 10 zł za osobę, niezależnie od tego, czy będą to osoby indywidualne czy grupy zorganizowane.

Organizację wejścia na ekspozycje PCN w dniach 16, 23 i 30 marca 2023 r. zaplanowano w następujący sposób:

1. tura w godz. 9 - 12 - wejścia będą odbywać się co 20 min między godz. 9 a 10. Ostatnie wejście w tej turze planowane jest na 10. Czas zwiedzania w 1. turze będzie trwał do godz. 12.

2. tura w godz. 12 - 15 - wejścia będą odbywać się co 20 min między godz. 12 a 13. Ostatnie wejście w tej turze planowane jest na 13. Czas zwiedzania w 2. turze będzie trwał do godz. 15.

3. tura w godz. 16:20 - 20 - wejścia będą odbywać się co 20 min między godz. 16:20 a 18. Ostatnie wejście w tej turze planowane jest na 18. Czas zwiedzania w 3. turze będzie trwał do godz. 20.