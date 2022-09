Mierz ciśnienie tętnicze, bo warto - badania profilaktyczne w Rzeszowie

Mierz ciśnienie tętnicze, bo warto! – to główne przesłanie XIX edycji ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Servier dla Serca, która w tym roku w całości poświęcona jest budowaniu świadomości i edukacji w kierunku korzyści zdrowotnych płynących z kontrolowania i właściwego leczenia nadciśnienia tętniczego. „Idź na rekord. Wygraj z nadciśnieniem tętniczym” to hasło towarzyszące tegorocznej odsłonie kampanii.

Bezpłatne badania profilaktyczne chorób układu sercowo-naczyniowego dla mieszkańców Rzeszowa dostępne będą 28 września (środa) w godz. 10.00 - 18.00, na Placu Farnym.

Na miejscu, w Mobilnej Kardiologicznej Poradni Servier będzie można zmierzyć ciśnienie tętnicze, zbadać stężenie glukozy i cholesterolu (cholesterol ogólny, HDL, LDL, trójglicerydy) oraz poznać wskaźnik masy ciała BMI, a w uzasadnionych przypadkach będzie także możliwość skorzystania z konsultacji kardiologicznej oraz badania EKG serca.

Nadciśnienie tętnicze jest wypadkową czynników środowiskowych i genetycznych. Czynniki środowiskowe to brak aktywności fizycznej, otyłość, nieprawidłowa dieta z dużą ilością soli i cukru, stres, palenie papierosów, nadmierne spożycie alkoholu, zła jakość snu. To podstępne schorzenie, ponieważ przez wiele lat może nie powodować żadnych objawów, a pierwsze niespecyficzne sygnały ostrzegawcze zazwyczaj są przez chorych lekceważone. Ciśnienie tętnicze rośnie wraz z wiekiem – u mężczyzn zaczyna się rozwijać w wieku 30-40 lat, u kobiet najczęściej w wieku 40-60 lat. To dobry moment by rozpocząć systematyczną kontrolę ciśnienia tętniczego.