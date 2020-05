Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny “Jeszcze będzie pięknie”. Prace można wysyłać do 8 maja

Składanie prac do 8 maja 2020 roku do godz. 23:59. Rozstrzygnięcie konkursu: 10 maja 2020 roku. Materiały prasowe

Tematem konkursu są marzenia, plany i nasze tęsknoty małe oraz duże. Radości i niepokoje związane z obecną sytuacją panującą na świecie. Choć goni nas czas, to mamy szanse zatrzymać się na chwilę i pomyśleć o tym co mieliśmy na wyciągnięcie ręki w naszym dotychczasowym życiu. To okazja do refleksji i obudzenia w sobie dziecka „małymi- wielkimi planami”. Prace należy wysłać do 8 maja.