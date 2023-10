Michał Wiśniewski spotkał się z niepełnosprawnymi mieszkańcami gm. Boguchwała

Spotkania zostało zorganizowane dzięki pomocy posła Krzysztofa Sobolewskiego.

-Dowiedziałem się, że jedna z osób niepełnosprawnych Oliwia nie mogła być na koncercie Michała podczas wrześniowych Smaków Jesieni w Boguchwale. Tak się składa, że się znamy i poprosiłem Michała, aby ponownie odwiedził Boguchwałę i spotkał się z osobami niepełnosprawnymi. Jeśli mam okazje i możliwość to staram się pomagać w takich sytuacjach –mówi poseł Krzysztof Sobolewski.

Dzięki pomocy posła kilkadziesiąt osób głównie niepełnosprawnych dzieci mogło spotkać się ze swoim idolem. Uczestnicy przygotowali dla gościa niespodziankę i zaśpiewali jedną z piosenek grupy „Ich troje”. Samo mogli skorzystać z poczęstunku słodkimi ciastami i popcornem ufundowanym przez posła.

Również Michał Wiśniewski podkreślił ze branie udziału w akcjach charytatywnych ma dla niego duże znaczenie.

-To jest naturalna kolej rzeczy, że tutaj jestem na zaproszenie mojego przyjaciela Krzysztofa Sobolewskiego. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że wielokrotnie tłumaczę, iż wszelkiego rodzaju akcje charytatywne, które robią osoby powszechnie znane, służą generalnie temu żeby, na co dzień społeczeństwo angażowało się w spotkania integracyjne. Akurat to były osoby niepełnosprawne, ale jak się okazało sprawniejsze niż my w wielu rzeczach. Były osoby z autyzmem i z niepełnosprawnościami fizycznymi, ale pokazały, że potrafią zagrać i zaśpiewać, zadać fajne i konkretne pytania. Są ciekawe świata, i trochę mam takie wrażenie, że ja ze swojej strony spłacam dług, jak ktoś przyjeżdżał do mnie, kiedy byłem w domu dziecka. Dzisiaj robię to z wielką przyjemnością, to jest naturalna kolej rzeczy –podkreślił Michał Wiśniewski.