Miasto Rzeszów otrzymało od powiatu rzeszowskiego infrastrukturę wartą blisko 30 mln zł [zdjęcia]

- Imponująca infrastruktura, która w ostatnich latach powstała w strefie „Dworzysko” została wybudowana ze środków powiatowych i funduszy zewnętrznych. Była ona niezbędna do funkcjonowania Parku Naukowo-Technologicznego i zachęcenia inwestorów. Nasze plany zostały zrealizowane. Przekazanie miastu infrastruktury to naturalna kolej rzeczy. Miasto dysponuje odpowiednimi jednostkami uprawnionymi do jej eksploatacji - mówi starosta rzeszowski Józef Jodłowski