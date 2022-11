Miasto Rzeszów chce kupić budynek, w którym mieści się kino Zorza

Władze Rzeszowa kilka miesięcy temu dowiedziały się, że krakowska spółka Apollo Film zamierza sprzedać należący do niej budynek, w którym mieści się kino Zorza. Miasto podjęło w tej sprawie negocjacje z Apollo Film. Jak dowiadujemy się w ratuszu, wszystko jest na dobrej drodze, by sfinalizować umowę kupna. Zgodę na kupno budynku muszą jeszcze wydać radni.

Właścicielem kina Zorza jest Regionalna Fundacja Filmowa, dla której spółka Apollo Film jest fundatorem. Prezes fundacji Grażyna Deptuch sprzyja decyzji miasta o zakupie budynku przy ul. 3 Maja 28, choć nie uczestniczy w negocjacjach.

– Budynek ten powinien wrócić do miasta i województwa. Otrzymałam zapewnienie, że kino pozostanie. Miasto chce utrzymać kino. Kino dobrze działa jako jedyne studyjne w Rzeszowie. Tak samo fundacja, która dodatkowo prowadzi redystrybucję wielu filmów na terenie Podkarpacia – mówi Grażyna Deptuch.

Prezes rzeszowskiej fundacji dodaje, że budynek, który ma już 65 lat, wymaga remontu. – Z tego co ja wiem, to miasto potrzebuje pomieszczeń. W budynku przy ul. 3 Maja 28 mieszczą się nie tylko kino, ale też biura. Posiada on dwa piętra. Regionalna Fundacja Filmowa nie jest właścicielem budynku, tylko najmuje w nim pomieszczenia tak jak inni najemcy – słyszymy od Grażyny Deptuch.