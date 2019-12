Miasto na osiedlu Krakowska-Południe wycięło 13 drzew. Zapewnia, że posadzi nowe [ZDJĘCIA CZYTELNIKA]

O zaplanowanej wycince mieszkańcy informowali nas jeszcze we wrześniu. Wówczas mówili o 40 drzewach. Ile ostatecznie zniknęło z miejskiego krajobrazu?

- Wycięto trzynaście drzew i jeden krzew - mówi Agnieszka Siwak-Krzywonos z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Rzeszowie. Dodała, że nie było przeciwwskazań do ich wycinki. - Aktualnie nie ma okresu lęgowego, co więcej przed wycinką sprawdzono każde drzewo. Taką kontrolę przeprowadzili miejscy urzędnicy z przedstawicielami z urzędu marszałkowskiego. Na zaplanowanych do wycięcia drzew nie było ptasich gniazd