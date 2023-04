Miasto finalizuje zakup kamienicy, w której mieści się kino Zorza [WIDEO]

- W tym momencie pracujemy nad tzw. protokołem uzgodnień. To zbiór informacji o wszystkim, co przy takim zakupie istotne: powierzchni budynku, jego stanie, przygotowaniach do przeglądu technicznego itp. Jest to konieczne do sporządzenia aktu notarialnego, a ten jest już przygotowywany przez notariusza – informuje Marzena Kłeczek-Krawiec, rzecznik prasowy prezydenta miasta Rzeszowa.