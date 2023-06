Miał ponad cztery promile alkoholu kierowca volkswagena. Spowodował kolizję

We wtorek około godz. 18, kolbuszowscy policjanci interweniowali w Zielonce, gmina Raniżów, w związku ze zgłoszeniem dotyczącym zdarzenia drogowego.

Na miejscu ustalili, że kierujący volkswagenem wjechał w jadący z przeciwnego kierunku samochód marki Mitsubishi, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Mitsubishi kierowała 32-letnia mieszkanka powiatu kolbuszowskiego, która podróżowała wraz z dwójką dzieci w wieku 5 i 8 lat. Na szczęście ani ona, ani dzieci nie odniosły obrażeń.

Policjanci szybko ustalili dane kierowcy i pojechali do jego miejsca zamieszkania. Z relacji domowników wynikało, że mężczyzna przed chwilą wrócił do domu. Funkcjonariusze wylegitymowali 31-letniego mieszkańca powiatu kolbuszowskiego, który kierował volkswagenem oraz przebadali go na stan trzeźwości. Alcotest wykazał 4,32 promila alkoholu w jego organizmie.

Mężczyzna został zatrzymany. Po wykonaniu niezbędnych czynności usłyszał zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości. Dodatkowo mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego odpowie za spowodowanie kolizji. W sprawie trwają dalsze czynności.