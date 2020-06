Matura 2020. Tak I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie przygotowuje się do egzaminu [ZDJĘCIA]

Przed wejściem na salę uczniowie będą mieli badaną temperaturę. Jeżeli termometr pokaże więcej niż 38 st. C, taki uczeń będzie musiał wrócić do domu. Jeszcze w maju wychowawcy pozbierali od maturzystów informacje o wszelkiego typu alergiach czy astmach.

- Wszyscy mają być w maseczkach. Kiedy zajmą miejsca, uczniowie mogą maseczki ściągnąć. Kiedy podchodzi członek komisji - maseczkę trzeba założyć. Tak samo w sytuacji, kiedy uczeń wychodzi do toalety - zaznacza dyrektor I LO.

Kiedy już uczniowie usiądą, podejdzie do nich członek komisji egzaminacyjnej, aby maturzysta podpisał się na liście obecności - własnym długopisem. Na stoliku będzie tylko arkusz, długopis. Podczas egzaminu z j. polskiego słownik (dezynfekowany po każdym użyciu), a na matematyce tablice czy inne przybory matematyczne.

Kolejną nowością jest wprowadzenie zasady, że jeśli do końca egzaminu pozostało 15 minut i maturzysta zakończył wypełnianie arkusza, to musi pozostać na miejscu i czekać do zakończenia egzaminu.