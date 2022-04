Masz ochotę na mocny i emocjonujący thriller? Sięgnij po "Letarg" Kamila Piechury

Książka, którą czytamy z zapartym tchem

Adam Lanke wiedzie ustabilizowane życie u boku kochającej żony i dwójki dzieci. Spokój rodziny zostaje jednak zburzony podczas sobotniego wyjazdu na zakupy. To miał być zwyczajny dzień, zwyczajne popołudnie. Nic nie zapowiadało dramatu. Echo wystrzału rozchodzące się po galerii handlowej stanowi jedynie początek makabrycznych wydarzeń, które wciągną Adama Lankego i jego bliskich w otchłań tragedii, a z czasem i nieludzkiego obłędu.

O autorze

Kamil Piechura, ur. 1998 w Limanowej - specjalista w branży IT, absolwent Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Wielbiciel gatunków thriller i horror - w szczególności tych narodzonych z rąk amerykańskich autorów. Kunszt Stephena Kinga i surowość warsztatu Jacka Ketchuma zainspirowała go do napisania debiutanckiej powieści pt. “Letarg”. W chwilach wolnych od pracy i pisania szkoli naukę gry na gitarze oraz zaczytuje się w nowościach na rynku literackim.