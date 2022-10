Masz 65 lat i więcej? Skorzystaj z programu szczepień profilaktycznych przeciw grypie Beata Terczyńska

Sławomir Kowalski/Polska Press

SP ZOZ nr 1 i Urząd Miasta Rzeszowa zapraszają do prowadzonego do 20 grudnia (lub do wyczerpania limitu) programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Rzeszowa w wieku 65 lat i więcej oraz z grup podwyższonego ryzyka.