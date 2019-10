Marzysz o karierze programisty lub grafika? W rzeszowskiej firmie mobitouch startuje mLab

mLab to program, w którym uczniowie podkarpackich szkół ponadgimnazjalnych będą mogli zagłębić się w wiedzę dotyczącą technologii mobilnych, podawaną „z pierwszej ręki”, czyli doświadczonych ekspertów, na co dzień pracowników mobitouch. N a rok szkolny 2019/2020 przygotowano blisko 20 tematów, w czterech obszarach - mobile, web, design oraz te dotyczące rynku ICT m.in. „Chcę stworzyć własną apkę!”, „Chcę zostać programistą, od czego zacząć”, czy „Junior back-end developer”. Pełną listę tematów można zobaczyć na: mobitouch.net/community. Oprócz szkolenia, przewidziano też możliwość odwiedzenia siedziby mobitouch i wzięcia udziału w warsztatach. Firma oferuje także dostęp do staży i praktyk.

Mobitouch: współpraca ze szkołami jest dla nas bardzo ważna

Uczniowie będą mieli szansę na poznanie tajników pracy w firmie zajmującej się nowymi technologiami, czerpanie doświadczeń „u źródła” czyli od zespołu designerów i programistów mobitouch, którzy na co dzień tworzą światowej klasy produkty mobilne, a w tym roku szkolnym postawili sobie za cel zainspirowanie młodzieży z województwa podkarpackiego do wyboru kariery zawodowej związanej z nowymi technologiami. W ramach programu mLAB uczniowie otrzymają też dostęp do praktyk i staży w mobitouch. Kto wie, może to właśnie dzięki mLab grono programistów na Podkarpaciu się powiększy?

- Aktywnie uczestniczymy w edukowaniu młodych ludzi, podejmując rozmaite inicjatywy. Jesteśmy przekonani, że nasze zaangażowanie i „zarażanie” młodych ludzi nowymi technologiami, realnie wpływa na wybór ścieżki kariery zawodowej. W ramach programu mLab, nie tylko edukujemy, ale również stwarzamy szanse na zdobycie praktyki, a także zatrudnienia – mówi Paweł Janda, prezes zarządu mobitouch.