Marzec miesiącem otwarcia ekspozycji PCN "Łukasiewicz"

- U nas można eksperymentować do woli, testować, pytać, doświadczać… Służy do tego prawie 200 interaktywnych eksponatów oraz 5 w pełni wyposażonych pracowni warsztatowych: fablab, robotyka, biologia i ekologia, chemia, fizyka. Nie tylko pobudzamy zainteresowanie naukami ścisłymi. Naszym celem jest również promowanie Podkarpacia, w szczególności jego dziedzictwa naukowego, kulturowego i przyrodniczego - mówi Ilona Dusza-Rzeszowska, kierownik Zespołu Rozwoju i Współpracy w PCN "Łukasiewicz".

Podkarpackie Centrum Nauki "Łukasiewicz", w skrócie PCN, to ośrodek popularyzujący naukę o wyjątkowej w skali kraju ofercie programowej powiązanej z inteligentnymi specjalizacjami województwa Podkaprackiego. To wyjątkowe miejsce, którego zadaniem jest transformacja sposobu myślenia i działania. Jest przeznaczone dla wszystkich bez względu na wiek, wykształcenie oraz sprawność. Zainteresowanie możliwością przyjazdu, nauki i zabawy w PCN jest bardzo duże.

Ekspozycja PCN

Ekspozycja podstawowa PCN prezentuje w prosty sposób wiedzę naukową, jako wzajemnie powiązane i przenikające się trzy „makroobszary” identyfikowane pod hasłami:

My, Ludzie - czyli, jak funkcjonuje organizm człowieka - zmysły, anatomia i fizjologia, procesy poznawcze, rozum - logiczne myślenie itd.

Świat Wokół Nas - czyli to, co naturalne - przyroda, prawa rządzące światem, zjawiska fizyczne, chemiczne, budowa materii ożywionej i nieożywionej, systemy ekologiczne itp.

Nasza Cywilizacja - czyli to, co ludzkość wytworzyła korzystając z własnych umiejętności i pozyskanej wiedzy - artefakty, technika i technologia, matematyka, kultura itp.

Tematyka wystaw została powiązana z inteligentnymi specjalizacjami regionu takimi jak: lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia, informacja i telekomunikacja. Sednem ekspozycji PCN jest człowiek, otaczająca go przyroda i wreszcie cywilizacja, w tym lotnictwo i kosmonautyka.

Struktura ekspozycji oraz jej podstawowe wystawy odzwierciedlają także nieformalny podział regionu na strefy aktywności:

Strefa „północno-zachodnia”, czyli działalność przemysłowa w obszarach specjalizacji podkarpackich - co odzwierciedla wystawa „Lotnictwo”.

Strefa „południowo-wschodnia”, czyli zasoby naturalne - co odzwierciedla wystawa „Przyroda”.

Strefa „centralna”, czyli nawiązanie do stolicy województwa - Rzeszów, ukierunkowanej na przemysł oraz interdyscyplinarną działalność naukową, w tym także nauki o życiu (medycyna) oraz informatykę - co odzwierciedla wystawa interdyscyplinarna „Żyję”.