Marian Dziędziel na otwarciu "Kino za Rogiem Cafe" w Rzeszowie

Samo kino mieści się przy ulicy św. Mikołaja 6 (za sklepem Społem). Sala kinowa nie jest duża, ale pomieści 30 osób. Cena za pojedynczy seans to 8,5 zł. Od poniedziałku do czwartku będzie można zobaczyć jeden film dziennie, w weekend oferta zwiększy się do dwóch, a nawet trzech. Istnieje też możliwość seansu na życzenie. Lista dostępnych filmów znajduje się na stronie internetowej kino-kawiarni.

Uroczyste otwarcie Kina za Rogiem Cafe odbędzie się o godz. 17. Na początek widzowie zobaczą polski hit filmowy - „Moje córki krowy”. Projekcję poprzedzi spotkanie z jednym z głównych aktorów w filmie - Marianem Dziędzielem. Wcielił się on w rolę ojca głównych bohaterek, granych przez Agatę Kuleszę i Gabrielę Muskałę.

