Mamy nowe targowisko w centrum Rzeszowa. Można kupić ubrania, bieliznę, buty, plecaki. Ceny zaczynają się od kilku złotych

Targowisko Europa będzie czynne w każdy wtorek i piątek, od godz. 8 do 17. Wszystkich stoisk ma być ok. 18 - 20, będzie można kupić tam m. in. ubrania, buty, plecaki, biżuterię czy bieliznę. Ceny zaczynają się już od kilku złotych.

- Targowisko powstało na prośbę miejskich handlary. Parking przed centrum handlowym jest pusty, więc poprosili nas, o możliwość zorganizowania targowiska

- mówi Tadeusz Dziurzyński, zarządca C. H. Eruopa II.

I podaje kolejny powód dla którego targowisko zostało otwarte. Jest to również sposób na "ratowanie" biznesu.