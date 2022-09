Majster i uczniowie. 45-lecie pracy twórczej Krzysztofa Panasa w Muzeum Okręgowym

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie zaprasza na wystawę jubileuszową ukazującą dorobek 45-lat pracy twórczej pochodzącego z Łańcuta Krzysztofa Panasa, cenionego w Polsce, jak i poza granicami kraju płatnerza.

Krzysztof Panas urodził się w 1953 roku w Łańcucie. Naukę kowalstwa i metaloplastyki pobierał w Liceum Sztuk Plastycznych w Sędziszowie Małopolskim, które ukończył w 1974 r. W latach 1975-1976 studiował na Wydziale Konserwacji Rzeźby na ASP w Krakowie. Od wczesnej młodości pasjonował się bronią białą, czemu dał wyraz wykonując jako pracę dyplomową kopię siedemnastowiecznej karabeli. Krzysztof Panas specjalizuje się w wykonywaniu historycznej białej broni polskiej, a także orientalnej oraz broni egzotycznej z odległych epok i krajów. Swe wyroby wykonuje technikami tradycyjnymi. Od wielu lat jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Kowali. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą, gdzie zdobył wiele wyróżnień i medali. Jego prace znajdują się w ponad trzydziestu krajach świata. W 1985 roku Minister Kultury i Sztuki nadał mu honorowy tytuł „mistrza rzemiosła”. W publikacji towarzyszącej wystawie Mistrz pisze o sobie: „Zdarza mi się mówić, że moje życie, to moja praca, a moja praca, to moje życie. Jestem szczęśliwym człowiekiem, gdyż przez całe życie zajmuję się tym, co z głębi serca lubię. W zasadzie mogę śmiało stwierdzić, że nie przepracowałem żadnego dnia. Spełnienie daje mi fakt, że robię coś z pożytkiem i pasją, dając przy okazji radość innym ludziom. Uwielbiam robić to, co robię i nie wyobrażam sobie innego zajęcia. Skupienia i czasu wymaga każdy proces, a mój czas jest odliczany nie dniami, a uderzeniami młotka. Moja praca to dla mnie relaks, wielka radość od rana do wieczora. Każdego dnia czeka na mnie moja Kuzienka. Moja Pieczara ‒ to moje królestwo”.