Magurski Park Narodowy zamyka wieżę i punkty widokowe ze względu na pandemię koronawirusa

Do odwołania zostają zamknięte:

- Miejsce do palenia ogniska i dziennego wypoczynku zlokalizowane na końcu ścieżki przyrodniczej „Folusz” (Pod Diablim Kamieniem)

- Miejsce do palenia ogniska i dziennego wypoczynku zlokalizowane na początku ścieżki przyrodniczej „Folusz” (Pod Wodospadem Magurskim)

- Miejsce do palenia ogniska i dziennego wypoczynku zlokalizowane na końcu ścieżki przyrodniczej „Kiczera im prof. Jana Rafińskiego” (Słodkie)

- Miejsce do palenia ogniska i dziennego wypoczynku zlokalizowane na ścieżce przyrodniczo-historycznej „Olchowiec” (szczyt – Baranie 754m n.p.m.)

- Wieża widokowa zlokalizowana przy szlaku zielonym na górze Ferdel

Szlaki turystyczne na terenie Parku pozostają otwarte. Leśnicy proszą o unikanie przebywania w skupiskach i zachowanie należytych odstępów między osobami przebywającymi na szlakach.