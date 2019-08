Łukasz Darłak z Rzeszowa i Robert Biedroń walczą o prawa LGBT w polskiej wersji piosenki Taylor Swift [WIDEO]

Już w oryginalnej wersji teledysku do piosenki "You Need to Calm Down" Taylor Swift licznie nawiązuje do do środowiska LGBT.

Polskie środowisko LGBT, postanowiło połączyć siły i nagrać polską odpowiedź na klip Swift. Jego celem jest zwrócenie uwagi na sytuację mniejszości seksualnych w Polsce.

W teledysku pojawił się 26-letni Łukasz Darłak z Rzeszowa, który w tym roku wystąpił w programie "Big Brother" w TVN7. Oprócz niego wystąpili też Robert Biedroń czy Radek Pestka.