Lokale wyborcze w Rzeszowie. Gdzie głosować podczas wyborów 2023?

adres: Powstańców Śląskich 4, 35-610 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Myśliwska 26, 35-212 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Cicha 4, 35-326 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: 3 Maja 15, 35-030 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Elizy Orzeszkowej 8a, 35-006 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Jarosława Dąbrowskiego 82, 35-040 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Jana Pawła II 29, 35-317 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: płk. Kazimierza Iranka-Osmeckiego 51, 35-506 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Stanisława Staszica 24, 35-051 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Pogwizdowska 85, 35-212 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Stanisława Wyspiańskiego 16a, 35-111 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Antoniego Kopaczewskiego 1, 35-225 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Mazurska 19, 35-620 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Podwisłocze 20, 35-309 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Witkacego 5, 35-111 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Jana Kochanowskiego 24, 35-201 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Ofiar Katynia 11, 35-209 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: al. Tadeusza Rejtana 28, 35-310 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Krośnieńska 15a, 35-505 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Obrońców Poczty Gdańskiej 5, 35-509 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Cicha 5, 35-326 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Macieja Rataja 14, 35-116 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Iwonicka 54, 35-505 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Dębicka 170, 35-213 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: św. Jakuba 2, 35-213 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Kazimierza Pułaskiego 3a, 35-011 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Jana Olbrachta 120, 35-614 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Henryka Wieniawskiego 84, 35-601 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Konfederatów Barskich 43a, 35-321 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Matysowska 99, 35-330 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: kard. Karola Wojtyły 164, 35-313 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Widokowa 1, 35-119 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Piotra Czajkowskiego 11, 35-602 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Herbowa 3, 35-317 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Bernardyńska 4, 35-069 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Stefana Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Podwisłocze 14, 35-309 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Dominikańska 4, 35-077 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Bulwarowa 3, 35-051 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Bohaterów 1, 35-112 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: bł. Karoliny 21, 35-119 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Miodowa 6, 35-303 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Aleksandra Kamińskiego 12, 35-211 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Piotra Czajkowskiego 11, 35-602 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Ptasia 2, 35-207 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Ignacego Solarza 12, 35-118 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Stefana Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Eugeniusza Kwiatkowskiego 121a, 35-311 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Partyzantów 10a, 35-234 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Słocińska 4, 35-330 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Miła 58, 35-314 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Antoniego Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Stanisława Wyspiańskiego 16a, 35-111 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: al. Tadeusza Rejtana 16c, 35-310 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Rubinowa 4, 35-322 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Dębicka 288, 35-213 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Skrajna 1, 35-231 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Lwowska 17, 35-301 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Staroniwska 55, 35-101 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: al. prof. Adama Krzyżanowskiego 24, 35-329 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: bp. Józefa Sebastiana Pelczara 3, 35-312 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Piotra Skargi 3, 35-202 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Budziwojska 154, 35-317 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Klementyny Hoffmanowej 13, 35-016 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Miłocińska 75, 35-232 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Fryderyka Szopena 32, 35-055 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Wincentego Pola 1, 35-021 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Hetmańska 38, 35-045 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Stanisława Staszica 16a, 35-051 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: al. Tadeusza Rejtana 30, 35-310 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Adama Matuszczaka 7, 35-083 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Zielona 7, 35-312 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: al. Tadeusza Rejtana 3, 35-310 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

Jak głosować w wyborach do Sejmu i Senatu? Sprawdź nasz poradnik wyborczy

Wybory parlamentarne odbędą się już niedługo. Warto więc dowiedzieć się, jak oddać ważny głos, aby nie popełnić błędu oraz gdzie można będzie wziąć udział w wyborach. Jakie rzeczy są niezbędne podczas głosowania? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak przygotować się do nadchodzących wyborów parlamentarnych.

Wybory 2023 - ile trzeba mieć lat, aby zagłosować?

Prawo do wzięcia udziału w głosowaniu i oddania głosu na swojego kandydata w wyborach parlamentarnych, a więc czynne prawo wyborcze, przysługuje wszystkim polskim obywatelom, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończyli 18 lat. Wyjątek od tej reguły stanowią osoby, którym prawo wyborcze zostało odebrane na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub wyroku Trybunału Stanu oraz osoby ubezwłasnowolnione.

Czym w takim razie jest bierne prawo wyborcze? W Polsce ma je każdy obywatel, który posiada czynne prawo wyborcze. Różnica polega na tym, że jest to prawo do kandydowania, na przykład do Sejmu czy Senatu. Wtedy dana osoba musi najpóźniej w dniu wyborów mieć 21 lat w przypadku kandydowania do Sejmu i 30 lat, gdy kandyduje do Senatu.