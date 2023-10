Lokale wyborcze w Boguchwale. Gdzie głosować podczas wyborów 2023?

adres: Suszyckich 33a, 36-040 Boguchwała numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Techniczna 1a, 36-040 Boguchwała numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Zarzecze 133, 36-041 Zarzecze numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Teodora Lubomirskiego 2, 36-040 Boguchwała numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Niechobrz 679, 36-047 Niechobrz numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Mogielnica 167, 36-040 Mogielnica numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Lutoryż 432, 36-040 Lutoryż numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Kielanówka 111, 35-106 Kielanówka numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Zgłobień 70, 36-046 Zgłobień numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Wola Zgłobieńska 140, 36-046 Wola Zgłobieńska numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Racławówka 215, 36-047 Racławówka numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Nosówka 186, 36-046 Nosówka numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

Wybory 2023. Co zrobić, aby oddać ważny głos? Sprawdź nasz poradnik wyborcy

Gdzie odbywa się głosowanie? Co zabrać ze sobą na wybory? Jak oddać ważny głos? Sprawdź, jakie są zasady dotyczące głosowania w wyborach parlamentarnych. W jaki sposób zagłosować, kiedy nie będzie nas w miejscu zameldowania? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym poradniku wyborczym.

Jak oddać ważny głos?

Gdy udasz się do wybranego lokalu wyborczego i komisja wyborcza zweryfikuje Twoje dane, wówczas otrzymasz kartę do głosowania. W jaki sposób oddać głos? W wyborach parlamentarnych głosujemy na osobę reprezentującą jeden komitet wyborczy. Może to być reprezentant partii lub koalicji wyborczej. Dla każdego komitetu zarezerwowana jest jedna strona z listą kandydatów do parlamentu. Należy postawić krzyżyk przy nazwisku dokładnie jednej osoby. Inaczej głos będzie nieważny. Nie można np. zakreślać swojego kandydata w kółko, czy wybierać więcej niż jedną osobę.