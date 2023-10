Lista lokali wyborczych w gm. Kamień. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos

adres: Kamień 119, 36-053 Kamień numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Podlesie 151, 36-053 Kamień numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Kamień 376, 36-053 Kamień numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Nowy Kamień 26, 36-053 Nowy Kamień numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Łowisko 181, 36-053 Łowisko numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Krzywa Wieś 127, 36-053 Kamień numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

