Lista lokali wyborczych na 2023. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos w gm. Trzebownisku

adres: Zaczernie 249A, 36-062 Zaczernie numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Stobierna 954, 36-002 Stobierna numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Trzebownisko 968, 36-001 Trzebownisko numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Terliczka 212, 36-001 Terliczka numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Tajęcina 39, 36-002 Tajęcina numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Wólka Podleśna 438, 36-002 Wólka Podleśna numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Nowa Wieś 200, 36-001 Nowa Wieś numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Stobierna 357, 36-002 Stobierna numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Jasionka 301, 36-002 Jasionka numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Łukawiec 423, 36-004 Łukawiec numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Łąka 224B, 36-004 Łąka numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

Wybory 2023. Jak głosować, żeby nie popełnić błędu? Przedstawiamy najważniejsze informacje

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Jak oddaje się głos w domach studenckich, zakładach karnych, szpitalach i domach pomocy społecznej?

Wyborcy, którzy w dniu wyborów będą przebywać w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i zakładach śledczych zostaną wpisani do spisu wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach. Ponadto dyrektor danej jednostki powinien poinformować osoby, które w niej przebywają, że zostaną umieszczeni w spisie wyborców.

Kwestia głosowania w domach studenckich i zespołach domów studenckich wygląda bardzo podobnie. Wyborcy, którzy w nich przebywają zostaną dopisani do spisów, jeżeli będą w nich utworzone obwody głosowania. Warto pamiętać, że w każdej w powyższych sytuacji wyborcy zostaną jednocześnie usunięci ze spisu wyborców w swoim miejscu stałego zamieszkania.