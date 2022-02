Linia 56 rzeszowskiego MPK od 1 marca będzie zlikwidowana. Niewiele osób korzysta z tego autobusu

Od stycznia 2022 r. kursuje nowa linia MKS 251 Rzeszów - Straszydle, przez Zarzecze. Jest to 7 połączeń realizowanych w dni robocze. Linia ta zastąpi od 1 marca 2022 r. połączenia linii MPK 56.

MKS 251 odjazd z przystanku Zarzecze most do Rzeszowa (przez Dąbrowskiego, Dworzec): dzień roboczy: 05:00, 05:50, 06:54, 08:42, 11:19, 12:55, 15:02

Mieszkańcy Zarzecza mogą również bez zmian korzystać z obecnych kursow linii MKS 203 (Zarzecze – Lutoryż – Rzeszów).

MKS 203 odjazd z przystanku Zarzecze most do Rzeszowa (przez Hetmańską, Szopena, Dworzec):

dzień roboczy: 05:35, 06:35, 07:30, 13:40, 16:55, 19:10, 23:07, 00:25

sobota i niedziela: 05:35, 08:55, 13:40, 17:10, 20:35, 00:25