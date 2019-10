Licealiści z ZSS w Rzeszowie pomagają 94-letniemu panu Wojciechowi znów zobaczyć świat

Mężczyzna mieszka wraz ze swoją opiekunką w pobliżu ul. Hetmańskiej w Rzeszowie. Z racji na jego stan, niemal całe wakacje spędził zamknięty w czterech ścianach, bez bezpośredniego dostępu do światła i świeżego powietrza. Do pewnego czasu mógł przebywać na zewnątrz dzięki swojej córce i jej mężowi, którzy wynosili go na dół. Jednak w tym momencie jest to już niemożliwe, u zięcia pana Wojciecha zaczęły się problemy z okiem, przez co nie może on już dźwigać. Dorota Sobieszczańska-Skupińska, córka, postanowiła, że trzeba zrobić coś, żeby jej ojciec znów mógł cieszyć się zewnętrznym światem.

- Zadzwoniłam do Caritasu po pomoc, oni skierowali mnie do pana Sławomira Barana, nauczyciela religii w Zespole Szkół Sportowych przy Hetmańskiej. Pan Baran zadzwonił do mnie po kilku dniach i powiedział, że nie ma na razie uczniów, więc przyjdzie ze swoim synem. Pomógł mi znieść, a potem wnieść tatę na górę