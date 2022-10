Lekarze z Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii KSW 1 wzięli udział w elitarnych warsztatach Warsaw Live Endoscopy

ECPW to zabieg wykonywany u pacjentów z żółtaczką mechaniczną. Pomimo pół wieku doświadczenia, nie zawsze kończy się sukcesem terapeutycznym, a w niektórych przypadkach nie jest możliwy do wykonania ze względów anatomicznych. Stąd na początku XXI wieku zaczęto wykonywać zabiegi drenażu dróg żółciowych w asyście endosonografii (EUS). Do jednej z technik tego typu drenażu zalicza się zabieg hepatico-gastrostomii lub hepatico-enterostomii.

To nowatorska procedura, która w regionie wykonywana jest tylko w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie (KSW1).

Lekarze z Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych prezentowali zabieg podczas Warsaw Live Endoscopy, elitarnych warsztatów które organizowane są przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy i Polską Fundację Gastroenterologii.

Jakie są wskazania do zabiegu hepatico-gastrostomii lub hepatico-enterostomii?