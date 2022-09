Lekarz z Łańcuta wystąpi w najbliższą sobotę w muzycznym programie The Voice of Poland!

Konrad Baum jest liderem słynnej grupy muzycznej DOC.. Pochodzący z Lublina wokalista tym razem wystąpi solo podczas muzycznego programu telewizyjnego w najbliższą sobotę.

Jednak sobotni występ na telewizyjnej scenie nie jest dla Konrad Bauma debiutem. Mężczyzna ma za sobą uczestnictwo w wielu muzycznych programach telewizyjnych takich jak: Szansa na Sukces, Droga do Gwiazd, Muzyczna Winda, czy Must Be The Music.

Chciałem spróbować swoich sił na największej telewizyjnej scenie muzycznej w Polsce. Stres był ogromny, ale na pewno było warto. To jest zupełnie inne doświadczenie stać na scenie z grupą przyjaciół, a samemu.

- mówi Konrad Baum, lider zespołu DOC.

Konrad Baum przez trzynaście lat współtworzył wiele projektów muzycznych między innymi zespół Z.O.O.M. czy Grupę Goście, której także był założycielem i liderem. Od 2014 roku przewodniczy w grupie muzycznej DOC. u boku: Tomasza Ryznara, Witolda Drapały, Filipa Łukaszewicza i Kacpra Radka.