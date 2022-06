Lecisz do Oslo lub Wenecji z Jasionki? Możesz skorzystać z promocji „Parking za 1 zł”

- Podobna, kwietniowa promocja została przyjęta bardzo dobrze, więc powtarzamy ją zmieniając tylko destynacje. Nasi pasażerowie będą mogli zatrzymać się na parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie terminala i zapłacić za niego tylko złotówkę - tłumaczy Adam Hamryszczak, prezes portu lotniczego Rzeszów - Jasionka.

Z promocji skorzystają osoby, które wylatują z Jasionki do Oslo Torp liniami Wizz Air lub do Wenecji z PLL LOT i kupią bilet w promocyjnym okresie. Po przylocie trzeba zgłosić się do Punktu Pasażera z biletem parkingowym oraz dokumentem zakupu potwierdzającym termin i kierunek. Ważne: pobyt na parkingu musi upłynąć przed końcem roku 2022.

Przy podróży do 8 dni pasażerowie zapłacą 1 zł (zamiast 69 zł), za 15 dni - 1 zł (a nie 129 zł). Dłuższe pobyty nie są objęte promocją.