"Lato, Muzyka, Zabawa" - Wakacyjna Trasa Dwójki zagrała w Rzeszowie. Jak skorzystało na tym miasto?

Rails Girls Rzeszów. Marzysz o programowaniu? Te warsztaty mogą ci pomóc

A może by tak rzucić wszystko i zacząć programować? Branża IT kusi warunkami pracy, atmosferą i zarobkami. Nic dziwnego, że marzy o niej coraz więcej osób. Do rozpoczęcia przygody z programowaniem zachęca Rzeszów Ruby User Group, która organizuje bezpłatne warsztaty dla dziewczyn...