Książka dla dzieci: Paddington w ogrodzie. Bogato ilustrowana opowiadanie. Idealne dla najmłodszych przyjaciół zabawnego misia

O książce

To urocze opowiadanie o niezwykle uprzejmym i zabawnym misiu, który mieszka u państwa Brownów podbija serca kolejnego pokolenia.

Świetna książka dla małych i dużych. Wydawnictwo: Znak emotikon, rok wydania: 2022

Tym razem akcja dzieje się w ogrodzie. Zbliża się Dzień Ogrodnika, a wraz z nim konkurs, który Paddington bardzo chciałby wygrać. Jedyne, co może mu stanąć na przeszkodzie, to dziwnie zdenerwowani robotnicy z sąsiedniego placu budowy. Czyżby miało to coś wspólnego ze słoikiem marmolady, który miś zostawił na trawniku?

Książka "Paddington w ogrodzie" nie tylko bawi, ale i uczy.

Atutem książki są piękne ilustracje, które przykuwają wzrok, a ich detale można odkrywać godzinami.