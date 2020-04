Kreatywne rozwiązania w organizacji stref rekreacji i zieleni są atutami tych inwestycji

Krakowscy deweloperzy z powodzeniem budują duże, atrakcyjne zespoły mieszkaniowe nie tylko w stolicy Małopolski. Firma Bryksy, która ma w swym dorobku ciekawe i nagradzane inwestycje realizuje duży projekt w Rzeszowie.

Bryksy to firma rodzinna z blisko 40-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w nietuzinkowych inwestycjach deweloperskich, które niezmiennie wyznaczają wiodące rynkowe standardy. W 2016 roku została uhonorowana tytułem Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku i statuetką Złotego Sokoła za inwestycję Małe Błonia przy ul. Przybyszewskiego 68 w Krakowie. W roku 2018 laury te otrzymała za Graffit House przy ulicy Rogozińskiego 6.

- Przewodnim motto naszej firmy jest tworzenie mieszkań z prawdziwego zdarzenia - stwierdza prezes Mariusz Bryksy, - To znaczy takich, w których tuż po przekroczeniu progu, czujemy się jak w domu. Myślę, że fakt ten doceniła większość z naszych Klientów, o czym świadczy dziś mocna pozycja rynkowa i zaufanie, którym obdarzają nas nowi nabywcy mieszkań.

Obecnie w trakcie realizacji w Krakowie są duże kompleksy mieszkaniowe: drugi etap osiedla STEAM PARK przy ul. Rakowickiej, budynek na osiedlu SASKA BLU przy ul. Saskiej, a także obiekt mieszkaniowy o nazwie DOMOSFERA, przy ulicy Bohomolca.

KrakoVska z dziedzińcem i zielonymi przestrzeniami

W tym roku firma Bryksy rozpoczyna budowę nowej inwestycji KrakoVska w Rzeszowie, która składać się będzie z dwóch 17-piętrowych budynków mieszkalnych z lokalami usługowo-handlowymi na parterze oraz jednego budynku biurowego. Prosta bryła obiektów ma stanowić wyrazisty element na tle rzeszowskiego krajobrazu i stać się komplementarną częścią miasta.

- KrakoVska wyposażona zostanie w dużą ilość stojaków na rowery (zarówno w garażu podziemnym jak i na zewnątrz) - dodaje Monika Baran, Kierownik Działu Marketingu Bryksy. – Do dyspozycji mieszkańców będzie także zamykana wiata rowerowa ze stacją obsługi rowerów oraz rowerowa myjnia. Pod budynkami zlokalizowany będzie garaż podziemny z miejscami parkingowymi i komórkami lokatorskimi. Dodatkowo przy budynku zaporjektowano zewnętrzne miejsca postojowe. Na parkingu zlokalizowana zostanie także stacja do ładowania samochodów elektrycznych.

Znajdujący się między budynkami dziedziniec, został zaplanowany w całości z myślą o mieszkańcach. Zieleń pojawi się tu w formie pagórków, porośniętych bujnymi trawami i bylinami. W przestrzeń dziedzińca wkomponowane zostaną kwitnące drzewa.

Na uwagę zasługuje również strefa rekreacyjno-wypoczynkowa z placem zabaw, na którym znajdzie się m.in. Spacenet, światowy bestseller - przestrzenna sieć zaprojektowana przez Conrada Rolanda, zachęcająca do wspinaczki i spędzania czasu na powietrzu. Teren inwestycji będzie otwarty. Otwartość na innych i na miasto zgodna jest z panującymi obecnie światowymi trendami. - Nie oznacza to, że rezygnujemy z wysokich standardów bezpieczeństwa. Teren zewnętrzny i garaż będą monitorowane - dodaje Monika Baran. W związku z realizacją inwestycji KrakoVska, od marca 2020 roku w Rzeszowie działa nasz nowy oddział przy ul. Hetmańskiej 75. Zachęcamy do odwiedzenia nas online. Pracownik naszego Biura Sprzedaży podczas wideoromowy odpowie na wszystkie pytania dotyczące inwestycji i pomoże w wyborze idealnego mieszkania.

Oferta mieszkań to pełne spektrum metraży i aranżacji. Ich cechą charakterystyczną jest maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni, dające możliwość indywidualnego kształtowania wnętrza. Na kompleks składają się mieszkania od 39 do 96 m2. Każdy znajdzie tutaj miejsce dla siebie, dopasowane do swoich potrzeb.

Wzorcowo zaprojektowane osiedla

W Krakowie, jedną z wiodących inwestycji jest osiedle STEAM PARK przy ul. Rakowickiej. Zaprojektowane w nim apartamenty tworzą przemyślane, komfortowe i funkcjonalne układy pomieszczeń o zróżnicowanych metrażach od 25 do 86 m2. Architektura budynków, którą wyróżniają elewacje w stylu klasycznych krakowskich kamienic, współgra z historyczną tkanką miejską otoczenia.

Cechą charakterystyczną tej inwestycji jest 20-arowy park z urządzeniami rekreacyjnymi oraz placem zabaw. Park, jak i zieleń otaczająca budynki, to specjalnie zaprojektowana i dobrana roślinność o właściwościach oczyszczających powietrze - podkreśla Mariusz Bryksy. STEAM PARK to architektura z oddechem oraz zieleń dająca wytchnienie.

5-piętrowy nowoczesny budynek u zbiegu ulic Saskiej i Goszczyńskiego to z kolei fragment dużego kompleksu mieszkaniowego SASKA BLU. - W tym przypadku mamy do czynienia z udaną konfiguracją części mieszkalnej na wyższych kondygnacjach oraz parteru z typową funkcją handlowo - usługową, gdzie codzienne zakupy są na wyciągnięcie ręki - podkreśla Monika Baran. - Oferta mieszkań jest zróżnicowana, dzięki temu, każdy znajdzie coś dla siebie. W budynku mamy zarówno mieszkania czteropokojowe o pow. 74 m2, trzypokojowe o pow. od 52 od 59 m2 jak i dwupokojowe o pow. od 34 do 44 m2. Dostępne są także, bardzo popularne ostatnimi czasy, mikrolokale o pow. ok. 18 m2.

Nieco inny charakter ma DOMOSFERA. Charakterystyczną cechą budynku realizowanego przy ul. Bohomolca, jest kameralny taras, dostępny tylko dla mieszkańców. - DOMOSFERA to także wyróżniająca się na tle pobliskiej zabudowy architektura. - Tworzymy budynek niebanalny, który wpasowując się w istniejącą już zabudowę, wzmacnia klimat spokojnego, rodzinnego miejsca - stwierdza Monika Baran.

https://bryksy.pl