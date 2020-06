Koronawirus: zmarła pacjentka szpitala w Łańcucie. Rzeszów bez zakażeń

Dziś póki co bez kolejnych zakażeń koronawirusem, jednak Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rzeszowie podała przykrą informację. Zmarła starsza pacjentka w CM Szpital w Łańcucie. Ministerstwo Zdrowia podaje, że była to 82-letnia kobieta. Nie do końca pewne jest to, czy miała jakieś choroby współistniejące, bo MZ w raporcie napisało: "Większość osób miała choroby współistniejące" w odniesieniu do wszystkich sześciu zmarłych dziś osób.