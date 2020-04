Na lotnisku w Jasionce wylądował dziś specjalny samolot PLL LOT. Na Podkarpacie przylecieli nim pasażerowie z Mediolanu i Rzymu. Wszyscy objęci zostaną obowiązkową 14-dniową kwarantanną w ośrodku wypoczynkowym „Rewita Solina”. Zostali tam przewiezieni bezpośrednio z lotniska. Czytaj więcej: We wtorek specjalny samolot z Włoch do podrzeszowskiej Jasionki. 100 pasażerów pojedzie na kwarantannę do Soliny

Krzysztof Łokaj