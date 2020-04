Koronawirus. Punkty obsługi podróżnego ZTM Rzeszów otwarte na dwa tygodnie. Będzie w nich można kupić tylko bilet

Rzeszowski raper wraca po długiej przerwie i rapuje o koronawirusie

Koronawirus wdarł się do naszego świata w każdym możliwym aspekcie. Niedziwne zatem, że został on tematem twórczości artystów. Tak stało się w przypadku rzeszowskiego rapera Rete. Po długiej przerwie nagrał on przejmujący utwór "Dęby trawy i poeci". Przy okazji tej premiery posta...